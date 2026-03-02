إعلان

بغارات جوية.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا بحزب الله في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

04:02 ص 02/03/2026

حزب الله -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أنه استهدف قياديا بحزب الله في جنوب لبنان بغارات جوية، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات.

وقال حزب الله، في بيان، إنه ثأرًا لدماء المرشد الإيراني علي خامنئي الذي سُفك ظلمًا وغدرًا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدف الحزب، منتصف ليل الأحد الإثنين، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة.

وأضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ 15 شهرا من دون أن يلقى ردًّا تحذيريًّا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكد البيان أن هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدًّا للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله استهداف قيادي في حزب الله قصف إسرائيلي على لبنان لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كيفية الصيام بطريقة صحية متوازنة لمواجهة أمراض الشتاء المعدية؟
أخبار وتقارير

كيفية الصيام بطريقة صحية متوازنة لمواجهة أمراض الشتاء المعدية؟
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل