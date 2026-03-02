

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أنه استهدف قياديا بحزب الله في جنوب لبنان بغارات جوية، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع إسرائيلي جنوبي حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات.

وقال حزب الله، في بيان، إنه ثأرًا لدماء المرشد الإيراني علي خامنئي الذي سُفك ظلمًا وغدرًا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدف الحزب، منتصف ليل الأحد الإثنين، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة.

وأضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ 15 شهرا من دون أن يلقى ردًّا تحذيريًّا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكد البيان أن هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدًّا للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان.