جثة متحللة.. وفاة شاب في ظروف غامضة بمنطقة جبلية بالداخلة

كتب : مصراوي

03:45 م 26/09/2025

استقبال مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عثر الأهالي، اليوم الجمعة، على جثة شاب متحللة في منطقة جبلية نائية بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين أن الجثة تعود للشاب "أحمد. س. أ"، 20 عامًا، وقد توفي منذ نحو 3 أيام وتحللت جثته بشكل كبير، ووجدها الأهالي في منطقة جبلية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

