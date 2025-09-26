"بيبيع دم".. تشميع معمل وضبط كميائي منتحل صفة طبيب بالبحيرة

خلال يومين.. ضبط 34 طن زيت وأرز مجهول المصدر وتحرير 230 محضرًا بالمنوفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة معمل تحاليل غير مرخص، وشمعت أبوابه فورًا بعد ضبطه يقوم بجمع الدماء وبيعها بالمخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير محضر ضد الكيميائي لانتحاله صفة طبيب.

وأُوضح أن المخالفات رُصدت أثناء قيام المعمل ببيع الدم دون الالتزام بالضوابط الطبية اللازمة، والتي تنص على أن يتم التعامل مع الدماء حصريًا داخل بنوك الدم التجميعية المعتمدة وتحت إشراف طبي متخصص.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملات التفتيشية مستمرة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، ورصد أي مخالفات جسيمة تهدد حياة المواطنين.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية وصلاحية العاملين بها، والإبلاغ الفوري عن أي منشأة مخالفة أو أشخاص ينتحلون صفة أطباء، حفاظًا على سلامتهم.

جرى تحرير المحضر اللازم وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.