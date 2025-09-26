ضبط 3 مراكز تجميل وسمنة بالقنطرة غرب يديرها منتحلون صفة أطباء (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، استهدفت عددًا من المراكز والعيادات الخاصة في نطاق مركز القنطرة غرب، في إطار تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى صالح، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة شملت المرور على عشر منشآت طبية خاصة، وأسفرت عن ضبط ثلاثة مراكز للتجميل والسمنة والنحافة يديرها أشخاص منتحلون صفة طبيب، في مخالفة صارخة للقوانين المنظمة للعمل الطبي وتهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين.

وكشفت وكيلة الوزارة أن أعمال الفحص والمعاينة أظهرت مخالفات جسيمة داخل تلك المراكز، من بينها:

عدم وجود تراخيص رسمية من وزارة الصحة.

إدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين.

مخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كما تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، إضافة إلى مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة والشعر، جرى تحريزها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محاضر من قِبل هيئة الدواء، وتحريز الأدوية والمستحضرات غير المرخصة، مع التوصية بإغلاق المراكز المخالفة وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة.

وشددت الدكتورة ريم مصطفى على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير الصحية، مؤكدة أن صحة المواطن وسلامته تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن أي تجاوز أو استغلال من جانب غير المتخصصين سيتم التعامل معه بحسم.