إعلان

زراعة المنوفية: غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (صور)

كتب : مصراوي

11:53 ص 26/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (5)
  • عرض 5 صورة
    غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (2)
  • عرض 5 صورة
    غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (4)
  • عرض 5 صورة
    غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عن زيادة جديدة في مساحات الأراضي المغمورة بالمياه بمختلف قرى ومراكز المحافظة، متأثرة بارتفاع منسوب مياه النيل بفرع رشيد، موضحًا أن إجمالي المساحة الغارقة بلغ 687 فدانًا.

وأوضح "أبو طالب" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن المساحات المتضررة جاءت موزعة كالتالي: 62 فدانًا بقرى مركز منوف، 518 فدانًا بقرى مركز أشمون، 70 فدانًا بقرى مركز السادات، 35 فدانًا بقرى مركز الشهداء.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أعمال الحصر مستمرة، على أن تُرفع التقارير بشكل دوري إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتلافي الأضرار.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن أغلب الأراضي المتضررة خالية من المزروعات حاليًا، وهو ما يقلل حجم الخسائر الزراعية أو يجعلها شبه معدومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس ناصر أبو طالب وزارة الزراعة المنوفية ارتفاع منسوب مياه النيل غرق 687 فدانًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة