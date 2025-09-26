زراعة المنوفية: غرق 687 فدانًا بطرح النهر لارتفاع منسوب النيل (صور)

"العربية اطبقت".. انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عن زيادة جديدة في مساحات الأراضي المغمورة بالمياه بمختلف قرى ومراكز المحافظة، متأثرة بارتفاع منسوب مياه النيل بفرع رشيد، موضحًا أن إجمالي المساحة الغارقة بلغ 687 فدانًا.

وأوضح "أبو طالب" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن المساحات المتضررة جاءت موزعة كالتالي: 62 فدانًا بقرى مركز منوف، 518 فدانًا بقرى مركز أشمون، 70 فدانًا بقرى مركز السادات، 35 فدانًا بقرى مركز الشهداء.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أعمال الحصر مستمرة، على أن تُرفع التقارير بشكل دوري إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتلافي الأضرار.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن أغلب الأراضي المتضررة خالية من المزروعات حاليًا، وهو ما يقلل حجم الخسائر الزراعية أو يجعلها شبه معدومة.