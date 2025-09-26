"دماء فوق السرير".. عامل يقتل زوجته ويسلّم نفسه للشرطة في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت قرية عزبة جاد التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جريمة مروّعة، بعدما أقدم عامل على قتل زوجته طعنًا بسكين داخل منزلهما، ثم توجه بنفسه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه والاعتراف بتفاصيل الواقعة.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شخص يُدعى "السيد.ا" (عامل – مقيم بعزبة جاد)، أقرّ فيه بإنهاء حياة زوجته إثر خلافات أسرية متكررة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلقاس، حيث تبيّن وجود جثة الزوجة غارقة في دمائها فوق سرير غرفة النوم، كما جرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة الزوج اعترف بتفاصيل ما ارتكبه، مؤكدًا أن خلافًا نشب بينهما مساءً دفعه إلى طعنها، ثم قرر تسليم نفسه للشرطة.

تم نقل جثمان الزوجة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لبيان سبب الوفاة. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.