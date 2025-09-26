القومي للمرأة يستمع لتطلعات سيدات وادي منحر الناقة بشرم الشيخ (صور)

"معًا بالوعي نحميها".. القومي للمرأة يقود مبادرة ضد الأفكار المغلوطة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بسيدات وادي منحر الناقة بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، حيث استمعت إلى مطالبهن وتطلعاتهن، مؤكدة أن المرأة السيناوية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

وأشادت عمار بجهود السيدات في الحفاظ على التراث السيناوي عبر الصناعات اليدوية والمنتجات التراثية التي تعكس الهوية السيناوية وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما شددت على حرص المجلس على تمكينهن من خلال برامج تدريبية تستهدف تطوير المهارات الحرفية وتسويق المنتجات التراثية.

وأكدت رئيسة المجلس أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء، بقيادة المحافظ الدكتور خالد مبارك، يمثل شراكة استراتيجية لدعم المرأة السيناوية، في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية تمكين المرأة المصرية.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة نها الحسيني، مقررة فرع المجلس، والمهندسة جيهان توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والدكتورة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، وإيزيس محمود، مسؤولة التنمية والتثقيف، والدكتورة مها سالم، مستشار المحافظة للإعلام والاتصال.