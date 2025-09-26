جنوب سيناء - رضا السيد:

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن تمكين المرأة هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، والركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، مشددة على أن الشراكة الفعالة بين الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع المحلي هي السبيل لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين وسلوكهم.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء ومشاركتها في فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"، والتي أطلقتها قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي في فبراير 2025، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الفكرية والسلوكية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن "بناء الوعي لم يعد ترفًا بل ضرورة، فالمرأة الواعية تُنشئ أسرة واعية ومجتمعًا قويًا قادرًا على مواجهة التحديات."

- إنجازات المبادرة

أشارت رئيسة المجلس إلى ما تحقق منذ انطلاق المبادرة، ومنها: عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المحلية، وبث رسائل توعوية عبر الإذاعات، وتنفيذ برامج تدريبية لتمكين الميسّرات والمشرفات على مجموعات الادخار والإقراض، إلى جانب ورش تدريبية لرجال الدين لدمج مفاهيم المبادرة في خطبهم، فضلًا عن مشاركة فاعلة لفتيات الجامعات والمتطوعات في الأنشطة التوعوية.

- شراكة محلية

وخلال الندوة، أعربت عمار عن تقديرها لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك لدعمه المستمر للمرأة السيناوية، مؤكدة أن التعاون بين المجلس والمحافظة يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا. كما وجهت التحية لسيدات سيناء، مثمنة دورهن البارز في التنمية والمجتمع.

من جانبه، أكد اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام المحافظة، أن جنوب سيناء تواصل دعم المرأة اقتصاديًا من خلال التدريب الحرفي والمشاركة في المعارض، مشيرًا إلى الشراكة المثمرة مع المجلس القومي للمرأة.

- نماذج مضيئة وتكريمات

شهد اللقاء تكريم المجاهدة عزيزة عواد، تقديرًا لدورها البطولي في دعم الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف، بجانب تفقد معرض لمنتجات السيدات السيناويات شمل مشغولات الكروشيه والمكرمية والتطريز، حيث أبدت عمار إعجابها بجودة المنتجات وأكدت دعم المجلس لتعزيز مهارات السيدات وتوفير فرص دخل جديدة.