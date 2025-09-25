الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن توقف محطة مياه السبع آبار “أبو عبادة” التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل، ولمدة 15 يومًا، نظرًا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وتغيير الوسط الترشيحي بالمحطة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيؤدي إلى انقطاع المياه عن عدد من المناطق التابعة للمركز، من بينها: عزبة بدر، عزبة اليتم، عزبة أبو منصور، ترعة 5، عزبة الزيتون، عزبة شعيب، عزبة الإبراهيمية، عزبة الونى، عزبة أبو عبادة 1 و2، بالإضافة إلى عزبة العرب، مؤكدة حرصها على تخفيف المعاناة عن المواطنين خلال فترة الانقطاع.

وفي هذا السياق، أكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لتغطية احتياجات الأهالي في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن هذه السيارات ستتواجد بصفة مستمرة في عدد من النقاط المركزية لتسهيل وصول المواطنين إليها، وذلك أمام المساجد والمدارس ودور المناسبات في القرى والعزب المذكورة.

ودعت الشركة سكان المناطق المتضررة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية التواصل معها لتقديم أي شكاوى أو استفسارات عبر الخط الساخن 125 أو من خلال أرقام الهواتف المعلنة.