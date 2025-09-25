مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات خلال مطاردة أمنية في البحيرة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في عدة محافظات.

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بمحافظة البحيرة، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار مخدرات، قتل، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، خطف، هتك عرض، سلاح ناري"، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

تم ضبط بحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت: حشيش، آيس، هيدرو، إستروكس، شادو، هيروين، بالإضافة إلى 7,630 قرص مخدر و50 قطعة سلاح ناري (35 فرد خرطوش، 12 بندقية خرطوش، 2 بندقية آلية، طبنجة).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 120 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطات.

