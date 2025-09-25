إعلان

إزالة 1069 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

كتب : مصراوي

12:24 م 25/09/2025

الدكتور محمد هاني غنيم

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ارتفاع أعداد حالات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 إلى 1069 حالة.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 531 حالة تعد على أراضي أملاك دولة، و538 على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 27 من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس، و سبتمبر، و أكتوبر، حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وجرى خلالها إزالة 849 حالة تعد، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بدءا من 4 إلى 24 أكتوبر.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة

