بالصور ـ محافظة أسيوط تزيل 51 حالة تعدٍ وتسترد أراضٍ زراعية

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة واصلت تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 51 حالة مخالفة بمساحة إجمالية بلغت 5253 مترًا مربعًا من المباني، إلى جانب استرداد فدانين و2 قيراط و13 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 8 مراكز إدارية، هي: أبنوب، منفلوط، أسيوط، الفتح، القوصية، ساحل سليم، الغنايم، وصدفا، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. ففي مركز أبنوب، تم تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أملاك الري والأراضي الزراعية، بينما شهد مركز منفلوط إزالة 14 حالة على أراضي الإصلاح الزراعي، كما تم تنفيذ 5 حالات إزالة بمركز أسيوط، وحالتين بمركز الفتح، وحالة واحدة في كل من القوصية، ساحل سليم، الغنايم، وصدفا، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ في حي غرب و10 حالات بحي شرق مدينة أسيوط.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم بكل حزم ودون تهاون، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 نُفذت خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

واختتم المحافظ بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تعدٍ، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).





