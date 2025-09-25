بالصور- وفود سياحية من 4 دول أوروبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية بما يضمن راحة الزائرين ويعزز من تجربة السياحة بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أن الحركة السياحية بالمنيا تشهد رواجاً ملحوظاً مع بداية الموسم الشتوي، لافتا إلى استقبال منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن وتونا الجبل وفودًا سياحية من دول إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، لافتاً إلى أن الإقبال المتزايد يعكس الثقة العالمية في المقاصد السياحية المصرية، وأن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.



وأشار المحافظ إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المواقع الأثرية المميزة التي تعد محط أنظار السائحين، وفي مقدمتها: منطقة آثار الأشمونين، وبني حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ودير جبل الطير أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، إضافة إلى منطقة آثار البهنسا التي تضم آثاراً فرعونية وقبطية وإسلامية.





