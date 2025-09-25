

المنوفية- أحمد الباهي:

قررت جهات التحقيق بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، حبس طالب بمدرسة هورين الثانوية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن زميله بسلاح أبيض داخل المدرسة.

وتتابع الجهات المعنية الحالة الصحية للمجني عليه الذي أصيب بجرح قطعي في الساعد الأيسر ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين طالبين إثر مزاح على سلم المدرسة تطور إلى مشادة كلامية ثم اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن إصابة أحدهما، قبل أن يحاول المتهم القفز من سور المدرسة للهروب، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه بعد إصابته بخدوش وسحجات.

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بالواقعة، وحرر محضر بالحادث وأُحيل للنيابة التي أصدرت قرارها بحبس الطالب المتهم على ذمة القضية مع استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية تتابع الواقعة منذ وقوعها.

وأوضح أن لجنة الحماية المدرسية ستتخذ العقوبات المقررة وفق اللوائح التعليمية، والتي قد تصل إلى الفصل المؤقت.

وشدد على أن ما حدث يُعد حادثًا فرديًا وغريبًا عن مدارس المحافظة، مطالبًا أولياء الأمور بالتعاون مع إدارات المدارس لضبط سلوكيات الطلاب.