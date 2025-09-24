بسلاح أبيض وكلب شرس.. السجن 15 عامًا لعاطل سرق بائع خضروات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، وعضوية المستشارين السيد مصطفى الحوراني وعبد الجليل محمد حماد، وأمانة سر كريم الجنادي، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بعد إدانته بالسرقة بالإكراه واستعراض القوة باستخدام سلاح أبيض وكلب شرس.

ترجع أحداث القضية رقم 8570 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه "ع.أ.ع" – بائع خضروات – أفاد فيه بتعرضه للاعتداء والسرقة تحت تهديد كلب.

كشفت التحقيقات أن المتهم "أ.س.م"، عاطل، اعترض طريق المجني عليه أثناء استقلاله إحدى المركبات بالطريق العام، وأجبره على النزول مهددًا إياه بسلاح أبيض، قبل أن يوجه له عدة طعنات سطحية بفخذيه وذراعيه. وخلال مقاومة المجني عليه ومحاولته الفرار، أطلق المتهم كلبًا شرسًا صوبه، ما أسفر عن إصابته بعضة في البطن وفقدانه القدرة على المقاومة.

استغل المتهم حالة المجني عليه، واستولى على مبلغ 32 ألف جنيه كانت بحوزته، قبل أن يلوذ بالفرار. وأظهرت كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تفاصيل الجريمة، حيث ظهر المتهم ممسكًا بسكين وبصحبته كلب يستخدمه في استعراض القوة.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.