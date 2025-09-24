بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، سير العمل بمشروع المجمع الصناعي الغذائي لتجفيف الطماطم بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية بصعيد مصر.

ويقع المجمع على مساحة 7200 متر مربع، بتكلفة 55 مليون جنيه، ويضم هنجر تصنيع وتجفيف الطماطم، مناشر، مخازن، ثلاجة حفظ بطاقة 20 طناً، ومبنى إداري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يومياً، مع خطة للتوسع مستقبلاً بإنشاء مناشر على مساحة 21 ألف متر مربع لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 طناً يومياً. وقد وصلت نسبة التنفيذ الحالية إلى نحو 75%.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المشروع في تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية بالمحافظة، وتعزيز فرص التصدير، وتوفير أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية والزراعية وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.