لم يكن يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بقسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب جامعة سوهاج، يعلم أن كلماته التي كتبها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "أنا موجوع وحزين"، ستفتح له أبواب الأمل من جديد.

فبعد سنوات من الاجتهاد والتفوق، وتصدره للمركز الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة حتى حصوله على تقدير "ممتاز مع مرتبة الشرف"، أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا في 13 أغسطس 2025 حمل الرقم برقم (1572) بتعيينه معيدًا بالجامعة، لكن فرحته لم تكتمل، حين اصطدم بواقع مرير، بعد أن أصدرت اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي بسوهاج قرارًا باعتباره "غير لائق طبيًا"، بسبب ضعف بصره الشديد الناتج عن إصابته بمرض المهق "الألبينزم"، وهو ما كاد أن يحرمه من تحقيق حلم طالما سعى إليه.

بعد القومسيون الطبي، بدأ "يوسف" رحلة جديدة من المعاناة بحثًا عن حل لتلك المشكلة التي وصفها بالصخرة، وتنقل بين مكتب رئيس الجامعة والقومسيون الطبي، وقدم التماسات وتظلمات، لكن الرد كان واحدًا بأنه لا يوجد استثناء في قرار القومسيون.

وبسبب ذلك عاش الطالب ضعيف البصر عدة أيام في دوامة إدارية جعلته يشعر بالتمييز عن زملائه الذين استلموا مهامهم، رغم أنه لم يطلب يومًا أي امتيازات خاصة خلال دراسته، بل خاض امتحاناته في ظروف عادية مثل بقية زملائه في الدفعة.

وفي منشوره المؤثر على "فيس بوك"، تساءل "يوسف"،:" إذا كان الألبينو غير لائق للتدريس تحت سقف قاعة علمية، فبماذا يكون لائقًا إذن؟ للعمل تحت أشعة الشمس؟"، مؤكدًا أن العلم يقاس بالعقل والكفاءة لا بحدة النظر.

وأثار منشور يوسف حالة واسعة من التعاطف والاهتمام على السوشيال ميديا، وسرعان ما تحولت قصته إلى قضية رأي عام في سوهاج وخارجها، لتصل إلى مكاتب متخذي القرار.

وبادر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالتدخل وفتح قنوات تواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والذي بدوره تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، للتوصل لحل عاجل يضمن حق الطالب، وتم الاتفاق على أن يتولى قسم الرمد بالمستشفى الجامعي بسوهاج إعادة الفحص الطبي ومتابعة حالة "يوسف"، حفاظًا على حقه الأكاديمي.

وبعد أسابيع من المعاناة، تسلم يوسف، اليوم الأربعاء، رسميًا عمله معيدًا بقسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب جامعة سوهاج، لينضم إلى زملائه الذين سبقوه، واستقبله الدكتور حسان النعماني بمكتبه، مهنئًا إياه على تجاوز الأزمة، ومؤكدًا دعم الجامعة له ولجميع المتفوقين، مشيرًا إلى أن التاريخ الإنساني حافل بـ عظماء تحدوا إعاقاتهم، مثل عميد الأدب العربي طه حسين والعالم الفيزيائي ستيفن هوكنج.

من جانبه، عبر "يوسف" عن امتنانه الكبير لكل من ساعده في تخطي هذه الأزمة، موجهًا شكره لرئيس الجامعة على جهوده في الوقوف بجانبه واستخدام روح القانون مع مشكلته، ووعد بأن يواصل مسيرته العلمية بكل جد واجتهاد، وفاءً لأسرته وزملائه ومجتمعه.

