لم تكن طالبة تبلغ من العمر (15 عامًا)، تعلم أن قرارها بالذهاب إلى مدرستها بمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد سيضعها في مواجهة مريرة مع مدير المدرسة، الذي كان من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا لها.

في لحظة غفلة، استدرجها المدير إلى غرفة المصلى الخالية، بعيدًا عن كاميرات المراقبة، مدعيًا أنه يريد تسليمها ملزمة دراسية، وبمجرد دخولهما، بدأ المدير في مساومتها على تفوقها الدراسي، عارضًا عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل الرضوخ لرغباته.

لكن الطالبة لم تستسلم، وواجهت محاولاته، وضربته بقوة، قبل أن تنجح في الهروب من قبضته والنجاة بنفسها، واتصلت بشقيقها الذي لم يصدق ما سمعه، وأبلغ الشرطة التي تحركت سريعًا للقبض على المتهم.

أقوال شقيق الطالبة

وفى أقواله أمام جهات التحقيق، قال شقيق الطالبة، إنه تلقى استغاثة من أخته تفيد بأن المدير استدعاها بحجة تسليم ملزمة لمادة اللغة الإنجليزية، ثم اصطحبها إلى المصلى ووعدها بالتفوق الدراسي وجعلها الأولى على المدرسة مقابل الرضوخ لرغباته، إلا أنها رفضت.

وواصل شقيق الطالبة، أن المدير حاول إغرائها بتقديم هاتف محمول وخاتم ذهبي، وعرض عليها مساعدات شخصية، لكنها واجهته بالرفض واعتدت عليه بالضرب قبل أن تتمكن من الهروب وإبلاغه بما حدث، ليقوم بالاتصال بالنجدة.

من جانبها تحركت قوة من مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم محمود إسماعيل، وجرى ضبط المتهم "م.ف.ف" 58 عامًا، مقيم بكفر شبين، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وأسفر فحص هاتف مدير المدرسة وخزينة مكتبه عن العثور على صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء تخص طلابًا آخرين، بالإضافة إلى مقتنيات وأموال كان يستعين بها لاستدراج ضحاياه.

تعليق تعليم القليوبية على الواقعة

وفى أول تعليق لها على الواقعة، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن واقعة التحرش التي جرى تداولها مؤخرًا والمتهم فيها مدير إحدى المدارس، وقعت داخل مدرسة خاصة وليست تابعة للتعليم الحكومي.

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن المديرية علمها بالواقعة تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الوقت الراهن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عقب صدور قرار النيابة.

إجراءات مديرية التعليم

وشددت المديرية على أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس الطلاب أو يهدد سلامتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح للحفاظ على القيم التربوية وضمان بيئة تعليمية آمنة.

وشكلت مديرية التعليم، لجنة من التعليم الخاص تضم أعضاء قانونيين وماليين، تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية، لمتابعة ملابسات الواقعة والوقوف على كافة التفاصيل، وقررت استبعاد مدير المدرسة المتهم من منصبه فورًا وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

قرار النيابة

من جانبها، أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، بحبس مدير مدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش ومضايقة طالبة داخل غرفة المصلى بالمدرسة التابعة لقرية كفر شبين، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من النيابة بشأن مدير مدرسة متهم بالتحرش بطالبة داخل مصلى بالقليوبية

استدرجها للمصلية.. أول تعليق لتعليم القليوبية على اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطالبة

استبعاد مدير مدرسة خاصة بالقليوبية على خلفية اتهامه بالتحرش

خاتم ذهب مقابل جسدها.. اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطالبة في القليوبية