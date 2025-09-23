استبعاد مدير مدرسة خاصة بالقليوبية على خلفية اتهامه بالتحرش

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برئاسة مصطفى عبده وكيل الوزارة، عن اتخاذ إجراءات عاجلة عقب ما تردد حول اتهام مدير مدرسة خاصة بدائرة مركز شبين القناطر بالتحرش بإحدى الطالبات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الخاص تضم أعضاء قانونيين وماليين، تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية، لمتابعة ملابسات الواقعة والوقوف على كافة التفاصيل.

وأكد أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة المتهم من منصبه فورًا وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال لحين انتهاء التحقيقات الرسمية، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن استقرار العملية التعليمية.

ووفقًا لما كشفته التحريات، فإن مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، حاول استدراج الطالبة إلى إحدى الغرف داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الطالبة تصدت له بالرفض واعتدت عليه بالضرب قبل أن تغادر المكان مسرعة وتبلغ شقيقها، الذي بدوره أخطر أجهزة الأمن بالواقعة.

