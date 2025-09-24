إعلان

كسر في خط غاز طبيعي وسط مدينة سوهاج للمرة الثانية خلال أسبوع

كتب : مصراوي

10:20 ص 24/09/2025

السيطرة على حادث تسريب غاز بمدينة ناصر

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع الفتح الإسلامي دائرة قسم شرطة أول سوهاج، اليوم الأربعاء، كسر في خط غاز طبيعي، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، وتعتبر هذه هي الواقعة الثانية التي تشهدها مدينة سوهاج خلال أسبوع.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بكسر في خط غاز بشارع الفتح الإسلامي المتفرع من شارع المخبز الآلي.

وجرت السيطرة على الموقف، وعمل اللازم دون وقوع أي خسائر فى الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وشهدت محافظة سوهاج، الجمعة الماضية، كسر مفاجئ في خط الغاز الطبيعي الكائن بمدينة ناصر.

خط غاز مدينة سوهاج خلال أسبوع

