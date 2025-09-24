تهشم حفار وسيارة.. انهيار منزل من 5 طوابق في المنيا- صور

محافظ المنيا يسلم 45 منزلاً مطورًا للأسر الأولى بالرعاية في سمالوط (صور)

المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا، فجر اليوم الأربعاء، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي شمال المدينة، دون وقوع إصابات أو وفيات .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد إنهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع فندق لوتس بحي شمال المدينة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انهيار العقار بسبب أعمال حفر بقطعة أرض مجاورة صادر لها ترخيص.

كما تسبب الانهيار في تهشم حفار متوقف بقطعة الأرض، وسيارة نيسان ملاكي، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.