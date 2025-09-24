جامعة سوهاج تنهي أزمة "الأول على الآداب" وتؤكد تعيينه معيدًا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنهاء أزمة الطالب يوسف خلف فتح الباب، الأول على دفعة كلية الآداب قسم التاريخ، مؤكدًا حسم إجراءات تعيينه معيدًا بالكلية لتحقيق حلمه الأكاديمي.

وأوضح النعماني أنه تواصل مع وزيري التعليم العالي والصحة لحل أزمة التقرير الطبي للطالب، لافتًا إلى أنه التقى بيوسف وطمأنه بأن قسم الرمد بالمستشفى الجامعي سيتولى علاجه، حفاظًا على حقه في التعيين.

وأكد رئيس الجامعة أن ضعف البصر لم يمنع الطالب يوسف يومًا من التفوق، مشيرًا إلى أن قرار تعيينه صدر بالفعل ضمن 20 معيدًا آخرين، وأن الجامعة تدعم دائمًا المتفوقين علميًا، معتبرًا الطالب نموذجًا مشرفًا للاجتهاد.