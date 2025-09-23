المنيا - جمال محمد:

سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 45 منزلًا لأهالي قرية طرفا بمركز سمالوط، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المنزلية بالكامل بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون بين جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري.

أكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة والانتقال بالعمل الأهلي من المساعدات الوقتية إلى المشروعات التنموية المستدامة.

وأوضح أن أعمال التطوير شملت هدم وإعادة بناء 15 منزلًا بالكامل، ورفع كفاءة 30 منزلًا آخر، وتضمنت الأعمال التسقيف وتوصيلات الكهرباء والسباكة والدهانات، بالإضافة إلى فرش المنازل بالأثاث والأجهزة اللازمة.

وخلال الفعالية، سلّم المحافظ أيضًا 28 مشروعًا تنمويًا صغيرًا و24 رأس ماشية للأسر المستحقة، بهدف توفير مصادر دخل دائمة لهم، مشيرًا إلى أن المنيا تحظى باهتمام كبير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد فعاليات التسليم كل من عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي، والمهندس عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأهالي القرية.