الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، على عمق العلاقات المصرية السعودية، واصفًا إياها بأنها نموذج فريد من الأخوة والتكامل يشهد عهدًا جديدًا من التنسيق السياسي والاقتصادي والثقافي.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في احتفال القنصلية باليوم الوطني الـ95 للمملكة، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

واستعرض القنصل أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت واحدة من أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت إلى أكثر من 35%، فيما تجاوز عدد السياح 100 مليون زائر خلال العام الماضي.

وأعرب الهويشان عن اعتزازه بخدمته في الإسكندرية، مؤكدًا أنه لمس عن قرب محبة الشعب المصري ودفء العلاقة بين الشعبين، واصفًا المدينة بأنها محطة عزيزة في مسيرته الدبلوماسية.