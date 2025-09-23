القنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل بالذكرى 95 لتوحيد المملكة (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

احتفلت القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطني رقم 95 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ويوافق عام 1351 هجرية، تحت شعار: "عزنا بطبعنا".

وأقامت القنصلية السعودية في الإسكندرية مراسم استقبال بمناسبة اليوم الوطني، ترأسها القنصل العام السعودي بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

وفي كلمته، أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية مزيد بن محمد الهويشان أن اليوم الوطني يجسد ذكرى توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 4.5 تريليون ريال سعودي في عام 2024.

كما استعرض القنصل تطورات قطاع التعليم، موضحًا أن الجامعات السعودية حققت مراكز متقدمة عالميًا، إلى جانب برامج الابتعاث التي أرسلت آلاف الطلاب إلى أبرز الجامعات الدولية، فضلًا عن المبادرات التعليمية التي جعلت المملكة وجهة أكاديمية جاذبة.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أشار إلى أن المملكة شهدت تحولات نوعية، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 35%، بعد أن كانت لا تتجاوز 19% قبل سنوات.

وشدد الهويشان على متانة العلاقات السعودية - المصرية، واصفًا إياها بالنموذج الفريد للتعاون والتكامل، الذي يجمع بين البلدين روابط الدين واللغة والتاريخ، ويعزز التنسيق المشترك في مختلف المجالات.

ومن جانبه، ثمّن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد الاحتفال، معتبرًا أنه يعكس مسيرة العطاء التي بدأتها المملكة منذ التأسيس وحتى النهضة الحالية، مؤكدًا مكانتها الخاصة في قلوب المصريين، وعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وتخلل الحفل افتتاح معرض بعنوان "من التأسيس إلى الرؤية"، استعرض مراحل تطور المملكة منذ تأسيسها وحتى رؤية 2030، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم للمملكة، مشيدين بما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية.