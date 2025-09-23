إعلان

استجابة لمعاناتهم.. وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو (صور)

كتب : مصراوي

06:23 م 23/09/2025
    وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو
    وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو
    وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو
    وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو
    وكيل تعليم أسوان يلغي ندب 42 معلمًا جديدًا لإدفو

أسوان - إيهاب عمران:


أنهى فيصل نعيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أزمة 42 من معلمي الدراسات الاجتماعية الجدد، وقرر إلغاء قرار ندبهم إلى إدارة إدفو التعليمية، استجابةً لشكواهم من بعد المسافة ومشقة السفر اليومي.


جاء قرار وكيل الوزارة خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات التعليم بإدارة كوم أمبو، حيث قرر الإبقاء على المعلمين، وبينهم عدد من السيدات، داخل الإدارة مع إعادة توزيعهم على المدارس التي تعاني عجزًا، بما يخدم العملية التعليمية ويراعي ظروفهم الإنسانية.


وأكد وكيل التعليم أن "المعلم هو حجر الزاوية، وراحته النفسية تنعكس بشكل مباشر على جودة عطائه داخل الفصل"، مشددًا على أن مراعاة الظروف الاجتماعية للمعلمين لا ينفصل عن نجاح المنظومة التعليمية.


وكان وكيل الوزارة قد قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس كوم أمبو، منها "محمود القهموري للغات" و"النجاجرة الصباحية"، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتسليم الطلاب للكتب الدراسية قبل أن يعقد اجتماعه لحل مشكلات الإدارة.



وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم أسوان إدفو

