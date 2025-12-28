محاكمة 108 متهمين بخلية داعش القطامية.. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش القطامية".

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا، في الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، لجماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث والثمانين وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب عبر توفير ونقل وإمداد الجماعة المعنية بالأموال والمواد اللوجستية. كما أن المتهم الثامن عشر، وهو مصري الجنسية، التحق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد وانضم إلى جماعة أحرار الشام التي تتبنى الأفكار التكفيرية، بينما التحق المتهم السادس والثمانون بجماعة مسلحة في الخارج وانضم إلى تنظيم داعش في سوريا.

ووجهت للمتهمين تهم حيازة أسلحة وذخائر بنطاقات مختلفة: فالمتهم التاسع عشر تهمة حيازة سلاح ناري من نوع بندقية خرطوش، وحيازة ذخيرة تستخدم مع السلاح؛ والمتهم الخامس والعشرون تهمة حيازة سلاح ناري لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي؛ والمتهم السابع والثلاثون تهمة حيازة بندقية آلية؛ والمتهم الثالث والخمسون تهمة حيازة سلاحين ناريين وذخائر؛ والمتهم الخامس والخمسون تهمة حيازة بندقية آلية؛ والمتهم الثامن والسبعون تهمة حيازة سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة؛ والمتهم التاسع والسبعون تهمة حيازة بندقية آلية وذخيرة؛ والمتهم الثمانون تهمة حيازة بندقية آلية وذخيرة.