رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي الزراعة والطب البيطري -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بكليتي الزراعة والطب البيطري لمتابعة انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس، عميدة كلية الطب البيطري، إلى جانب وكلاء الكليتين وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

حرص رئيس الجامعة على لقاء الطلاب داخل القاعات الدراسية، حيث هنأهم بالعام الدراسي الجديد، واطمأن على انتظام المحاضرات وحضور الطلاب، مشيدًا بتواجد أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بينهم لمتابعة العملية التعليمية عن قرب.

كما تفقد الجيزاوي ومرافقوه عددًا من الأنشطة الطلابية التي نظمها طلاب الفرق العليا لاستقبال زملائهم الجدد، داعيًا جميع الطلاب للمشاركة في الأنشطة المتنوعة التي توفرها الجامعة عبر مراكزها المختلفة مثل: مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، مركز إعداد القادة، فرق الكورال والفنون الشعبية، وأكاديميات الرياضة.

وأكد أن تلك الأنشطة لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تساهم في تطوير المهارات وبناء الشخصية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، فضلًا عن تكوين صداقات وذكريات تدوم مدى الحياة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة بنها تعمل على توفير بيئة تعليمية تفاعلية مواكبة لمتغيرات العصر، من خلال تطوير البرامج الدراسية واستحداث تخصصات جديدة تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل وتلبي متطلبات وظائف المستقبل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخريج طالب متميز قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.