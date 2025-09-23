محافظ بني سويف يدشن أول وحدة إنتاجية للصم والبكم بمصنع الملابس القطنية

بني سويف-حمدي سليمان:

دشّن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول وحدة إنتاجية من الصم والبكم داخل أحد المصانع الكبرى للملابس القطنية بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة.

وخلال جولته، كلف المحافظ مديرية العمل والتضامن الإجتماعي بالتنسيق مع المصنع لدعم الوحدة بالعمالة من الصم والبكم، مع دراسة التوسع في التجربة لتشمل باقي خطوط الإنتاج والمصانع على مستوى المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة في بني سويف ستكون سندًا داعمًا لكل مبادرة جادة تستهدف دمج وتمكين ذوي القدرات الخاصة.

كما سلّم المحافظ عقود عمل لـ 20 شابًا وفتاة من العاملين بالوحدة، الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال التعبئة والتغليف، مهنئًا إياهم بهذه الفرصة التي تمنحهم استقلالًا واندماجًا حقيقيًا في سوق العمل. وأشاد بمبادرة الشركة تحت شعار "افهمني" التي تستهدف تيسير التواصل مع العاملين من ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب الطواقم الفنية والإدارية على لغة الإشارة