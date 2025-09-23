إعلان

تداول فيديو عن أزمة "الزي المدرسي" في مدرسة أحمد شوقي بـ بهتيم.. والتعليم تُحقق

كتب : مصراوي

08:18 ص 23/09/2025

مدرسة أحمد شوقي بـ بهتيم

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أمام مدرسة أحمد شوقي الابتدائية ببهتيم التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، أظهرت تكدس أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي، وسط شكاوى من منع الطلاب من دخول المدرسة لعدم شرائه من الداخل.

أولياء الأمور عبروا عن غضبهم مما وصفوه بـ"الإجبار غير المبرر"، مؤكدين أن إدارة المدرسة لا تكتفي ببيع الزي داخلها، بل تمنع الطلاب غير المشترين من الحضور، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وطالب الأهالي محافظ القليوبية ووزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل وفتح تحقيق موسع، مؤكدين أن دور المدرسة يقتصر على تحديد الشكل العام للزي فقط، دون إلزام الأسر بشرائه من مكان محدد.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا بالتنسيق مع إدارة شرق شبرا التعليمية للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

وشدد مصدر مسؤول بالمديرية على أن التعليم لا يفرض شراء الزي من مكان بعينه، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المخالفين حال ثبوت صحة الشكاوى.

مدرسة أحمد شوقي ببهتيم التعليم أزمة الزي المدرسي شبرا الخيمة وزارة التعليم

