دهسه والده بالخطأ.. مصرع طفل تحت جرار زراعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، مساء اليوم، في حادث مأساوي، بعد أن دهسه والده بجرار زراعي عن طريق الخطأ بمزرعتهما في مركز الفرافرة بالوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وتبين مصرع الطفل يوسف أيمن عطية عبد القادر، إثر دهسه بالمعدة الزراعية التي كان يقودها والده.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.