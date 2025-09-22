إعلان

تشييع جثمان مدير مدرسة توفي أثناء الطابور الصباحي في قنا

كتب : مصراوي

11:31 م 22/09/2025
شيّع المئات من أهالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، في جنازة مهيبة، جثمان عبد العال محمد مدني، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد بقرية كوم يعقوب، الذي وافته المنية عقب انتهاء طابور الصباح بالمدرسة.

وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من الأهالي وتلاميذ المدرسة الذين ودعوا مديرهم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن خيمت على القرية.

من جانبها، نعت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، الفقيد، ووجه نقيب المعلمين بتقديم الدعم الكامل لأسرته وسرعة صرف كافة مستحقاته.

جنازة مدير مدرسة وفاة مدير مدرسة تعليم قنا

