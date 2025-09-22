تشييع جثمان مدير مدرسة توفي أثناء الطابور الصباحي في قنا

قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها (صور)

شيّع المئات من أهالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، في جنازة مهيبة، جثمان عبد العال محمد مدني، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد بقرية كوم يعقوب، الذي وافته المنية عقب انتهاء طابور الصباح بالمدرسة.

وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من الأهالي وتلاميذ المدرسة الذين ودعوا مديرهم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن خيمت على القرية.

من جانبها، نعت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، الفقيد، ووجه نقيب المعلمين بتقديم الدعم الكامل لأسرته وسرعة صرف كافة مستحقاته.