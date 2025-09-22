بعد 3 أيام.. العثور على جثة ثالثة يرفع ضحايا "تمناية سوهاج" إلى 3

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة "تمناية" بترعة الفاروقية في سوهاج إلى 3 وفيات، وذلك بعد العثور على جثة جديدة طافية مساء الإثنين، بعد مرور ثلاثة أيام على وقوع الحادث.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتبين أنها تخص الشاب محمد رمضان السيد بهنساوي، وهو الضحية الثالثة في الحادث الذي وقع على طريق "العوامية/ الكتكاتة" بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

يُذكر أن الحادث وقع مساء السبت الماضي، وأسفر في حينه عن مصرع كل من يوسف فرغل محمد (19 عامًا)، وعلي علي حسن صبره (14 عامًا)، وإصابة الزعيم جعفر سالم (40 عامًا).