وجه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بسرعة مراجعة ملفات حصر مباني الإيجار القديم وإنهاء أعمالها خلال أسبوع واحد، وذلك تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المعنية.

شدد سراج على ضرورة نشر نتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية والوحدات المحلية، لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على الموقف النهائي.

واستعرض الاجتماع الخرائط النهائية التي تقسم مناطق كل مركز إلى "مميزة ومتوسطة واقتصادية"، بهدف تحقيق العدالة عند تطبيق القانون.