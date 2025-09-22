رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث مع "صحة قنا" تعزيز التعاون الطبي (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الصحة في مجالات التدريب، البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة، والدكتور علي غويل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد هاشم، وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب مديري المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة بما يحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مشيرًا إلى استعداد كليات القطاع الطبي لتقديم الدعم الفني والعلمي، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال التدريب والتأهيل والاستشارات العلمية.

ونقل وكيل وزارة الصحة تحيات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى رئيس الجامعة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في دعم الخدمات الطبية بإقليم جنوب الصعيد، ومؤكدًا أن التعاون المشترك بين الجانبين سيسهم في تطوير المنظومة الصحية عبر تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للأطباء والفرق الطبية.