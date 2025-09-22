مياه القناة: انتهاء أعمال إصلاح خط طرد الدوايدة بالإسماعيلية

إحالة 20 طبيبًا وموظفًا بمستشفى دار السلام في سوهاج للتحقيق- صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد رافع مياه الدوايدة قطر 600 مم بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع .

وأشار رئيس الشركة أن خط طرد رافع مياه خزان الدوايدة قد تعرض لكسر مفاجئ، وعلى الفور تم توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة لأعمال الإصلاح وتمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح واعادة الخدمة الى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجئ، وأدى الى انقطاع المياه عن مركز ومدينة التل الكبير ، وتكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد رئيس الشركة أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " .