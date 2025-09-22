إحالة 20 طبيبًا وموظفًا بمستشفى دار السلام في سوهاج للتحقيق- صور

الشرقية- ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس شريف سعيد مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني بالجهاز، والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجهاز في إطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

ورحب المحافظ بالوفد، مؤكدًا حرصه على دعم التعاون المثمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يسهم في الاستفادة من خبراته في تطوير المجالات الرقمية، وحماية المعلومات، خاصة بين الشباب والعاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا في التعليم والتطوير الشخصي والمهني.



وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع الجهاز في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتسهيل تنفيذ مشروعاته داخل المحافظة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية وداعماً للاستثمار.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الجهاز عن سعادته بالتعاون مع الشرقية في تنظيم ندوات توعوية تستهدف الشباب والموظفين لرفع الوعي بمخاطر الهجمات السيبرانية، وضمان حماية الخصوصية وحقوق المستخدمين.

وعقب اللقاء، انطلقت أولى فعاليات الدورة التوعوية بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، بمشاركة 50 من الشباب وذوي الهمم وأعضاء الجهاز الإداري، حيث شملت المحاضرات تعريفًا بدور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين والمهارات الأساسية للأمن السيبراني.

ومن المقرر أن تستكمل الفعاليات غدًا على مسرح مدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، لتتناول مخاطر استخدام الإنترنت، والتعريف بالذكاء الاصطناعي، وأهمية المحافظ الإلكترونية، إلى جانب أساسيات الأمن السيبراني