الشرقية - ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حول دورها في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء حسين علي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وعدد من قيادات الجامعة والجهاز التنفيذي.

وأكد المحافظ في كلمته أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالوعي ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.

وأوضح أن الشرقية، باعتبارها من أكبر محافظات الجمهورية، تحرص على دعم جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية للارتقاء بالخدمات العامة وخلق بيئة طاردة للفساد.

من جانبه، أكد اللواء حسين علي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية على أن الدولة لا تتهاون مع أي محاولة للفساد في ظل "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا استمرار الجهود لتعزيز المساءلة وترسيخ العدالة.

تضمنت الندوة عرضًا مرئيًا تناول جهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 2030، ودورها في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الحوكمة، واستحداث آليات جديدة لدعم الاقتصاد والاستثمار، بجانب تدريب كوادر قادرة على قيادة المؤسسات بكفاءة.

كما أوضح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية أن دور الهيئة لا يقتصر على كشف المخالفات بل يمتد إلى وضع حلول وقائية فعالة وتطوير التشريعات لمواجهة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم المعلوماتية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وفي ختام الفعاليات، تم التأكيد على أن مواجهة الفساد مسؤولية مشتركة تبدأ من التزام الأفراد بالقيم المهنية، وأن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لبناء جهاز إداري كفء يقدم خدمات تليق بالمواطن المصري.