جولة مفاجئة تكشف تلاعبًا في وزن الخبز المدعم بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أحد المخابز بمدينة الخارجة، في جولة مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه المحافظ بإحالة المسؤولين بمديرية التموين للتحقيق، وتحرير مخالفة ضد المخبز المخالف وتوقيع غرامة مالية عليه، نظرًا لوجود نقص في وزن الرغيف المدعم، مع توجيه إنذار بالغلق في حال تكرار المخالفة.