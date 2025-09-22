"الثلاجة الذكية".. هكذا احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للسلام

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ رابع ورش برنامج أصدقاء الاستدامة بعنوان "الثلاجة الذكية" وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلام.

وتناولت الورشة فكرة الثلاجة الذكية، ودورها في ترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الهدر، إضافة إلى التعرف على العلاقة بين السلام مع البيئة والسلام مع أفراد المجتمع.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة استهدفت الأطفال من سن 8 حتى 14 عاما، وتعرّف الأطفال من خلال أنشطة عملية على كيفية فرز الأطعمة بين ما يُستهلك سريعًا وما يمكن تخزينه لفترة أطول، بالإضافة إلى لعبة تعليمية بعنوان "ترتيب الرفوف"، وبعض المقترحات لإعادة تدوير الطعام وعدم هدره.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الورشة تضمنت أيضا نشاطًا خاصًا يبرز العلاقة بين السلام مع البيئة والسلام مع الناس، وعمل مجسم لحمامة السلام، و كتابة بعض كلمات تعبر عن سلام العالم.

وأكد أنه جرى ختام الورشة بأنشطة جماعية تفاعلية تؤكد على ان الغذاء والبيئة تمثل جزءًا أساسيًا من نشر قيم السلام بين البشر.

وأشار إلى أن قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف التابعة اختتم فعاليات برنامج المدرسة الصيفية 2 الذي جرى إطلاقه تحت شعار "اكتشف"، والذي تضمن الأنشطة والبرامج المتنوعة، التي جمعت بين المعرفة والإبداع والمتعة، وأسهمت بفاعلية في دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المتحف، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا ورسالة إنسانية ينهض بها القطاع.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت يوم 21 سبتمبر يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب.