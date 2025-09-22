حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين دون استثناء.

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها لإزالة التعديات وتشمل مركز ههيا حيث تم إزالة مبنى مخالف بالطوب الأحمر على مساحة 80 مترًا بشارع ههيا، الإبراهيمية.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ عدة إزالات منها إزالة تندة من الصاج والحديد بقرية شبرا النخلة، غرفة بالدبش الأبيض بعزبة سعيد، فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني العلوي بكفر أكياد، سور بالطوب الأحمر بقرية البلاشون، وغرف وسور بالدبش الأبيض بقرية المدينة المنورة بالزوامل.

وفي مركز مشتول السوق تم إزالة سور بالدبش الأبيض مكون من غرفتين بقرية نبتيت، وفي مركز أبو كبير التصدي لصب أعمدة مخالفة على مساحة 50 مترًا بشارع متفرع من بني سالم ببندر أبو كبير، حيث تمت الإزالة في المهد.

مركز الإبراهيمية تم إزالة مبنى مخالف مقام من الكمر والزوايا الحديدية على مساحة 50 مترًا بقرية تل محمد وعزبة أحمد بدوي وتسليم الأرض للجمعية الزراعية.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار الجهود اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.