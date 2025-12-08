إعلان

روجينا تنشر جلسة تصوير من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : معتز عباس

10:56 م 08/12/2025
خطفت الفنانة روجينا الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ضمن استعداداتها للظهور على ريد كاربت اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت روجينا مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، خطفت بها الأنظار، حيث ظهرت مرتدية فستان واسع وأنيق، كشف عن جمالها ورشاقتها.

حازت الصور على إعجاب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "قمر أوي"، "حلاوة يا عسل"، "تجنني ولا غلطة"، "قمر القلوب".

يذكر أن الفنانة روجينا تفاجئ جمهورها قريبًا بعمل جديد يجمعها مع ابنتها مايا أشرف زكي لأول مرة، من خلال مسلسل بعنوان "مفاجآت سارة"، في أولى تجاربها.

مسلسل "مفاجآت سارة"، مكوّن من 15 حلقة، ويُعد أول تعاون فني بينهما بعد دراسة مايا للإخراج في لندن.

روجينا مهرجان البحر الأحمر السينمائي

