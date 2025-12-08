واصل حسام البدري حصد الألقاب رفقة فريق أهلي طرابلس الليبي، بعدما قاد فريقه اليوم للتتويج بلقب كأس السوبر الليبي، عقب الفوز على حساب أهلي بني غازي.

وتوج أهلي طرابلس بلقب السوبر، عقب الفوز على أهلي بني غازي اليوم الإثنين، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

وكرر حسام البدري، فوزه على أهلي بني غازي بقيادة طارق مصطفى للمرة الثانية خلال أيام قليلة، بعدما حقق الفوز عليه في نهائي كأس ليبيا، بثلاثية نظيفة.

ونجح البدري في قيادة فريق أهلي طرابلس الليبي، لحصد الثلاثية المحلية في ليبيا، حيث توج بلقب الدوري الليبي وكأس ليبيا، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الليبي.

وكان البدري تولى القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس الليبي في مارس الماضي، ليبدأ سلسلة من النجاحات الكبيرة مع الفريق.

