كورنيش قنا الجديد.. أيقونة حضارية وترفيهية على ضفاف النيل (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تترقب محافظة قنا افتتاح مشروع تطوير كورنيش النيل مع نهاية العام الجاري، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز مشروعات التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة في إطار "الجمهورية الجديدة". المشروع الذي طال انتظاره لم يعد مجرد عملية تجميل لمجرى النيل، بل تحوّل إلى رؤية متكاملة تهدف إلى جعل الكورنيش متنفسًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا لأبناء المحافظة وزائريها.

ورصدت عدسة موقع "مصراوي" بالصور كواليس التطوير والتجميل خلال وضع اللمسات الأخيرة للمشروع.

- ملامح المشروع

شمل التطوير أعمالًا تجميلية مكثفة في قطاعات الكهرباء والإسكان والري والزراعة والبيئة، بما يضمن تنفيذًا متكاملًا يغير ملامح الواجهة النيلية للمدينة. وتمت مراعاة أعلى معايير الجودة في التصميمات والإنشاءات، لتقديم كورنيش حديث يضاهي مثيلاته في كبرى المدن.

- لمسة خضراء وهوية بصرية

أولى المحافظ أهمية خاصة لأعمال التشجير والتنسيق الحضاري، حيث جرى التنسيق بين الزراعة والبيئة ومجلس المدينة لاختيار أنواع الأشجار والشتلات بما يتماشى مع الهوية البصرية للمكان. ومن المنتظر أن تضفي المساحات الخضراء والحدائق المصغرة طابعًا جماليًا متفردًا يعكس شخصية قنا.

- تطهير النيل ومرافق خدمية

لم يتوقف التطوير عند اليابسة، إذ كُلّفت وزارة الري بتطهير مجرى النيل على طول امتداد الكورنيش، بما يحسن المشهد العام ويتيح الاستفادة المثلى من الواجهة المائية. كما تم إدخال مرافق خدمية وترفيهية حديثة، تتضمن مسارات للمشاة، ومقاعد للزائرين، ونقاط إنارة ذكية تعكس الطابع العصري للمشروع، إضافة إلى تسهيلات لدخول ذوي الهمم للاستمتاع بالكورنيش.

- نصب تذكاري لأبناء قنا

ومن المقرر أن يحتضن الكورنيش نصبًا تذكاريًا يخلّد إسهامات أبناء قنا في مختلف المجالات، ليكون شاهدًا على تاريخ المحافظة وعراقتها، إلى جانب كونه إضافة جمالية وثقافية للواجهة الجديدة.

- نافذة سياحية واستثمارية

يراهن المسؤولون على أن يسهم المشروع في تعزيز فرص الاستثمار السياحي بمحافظة قنا، نظرًا لموقعه الحيوي على ضفاف النيل، ولما يوفره من بيئة ترفيهية وثقافية تعكس الهوية التاريخية والآفاق المستقبلية للمحافظة.

ومع العد التنازلي لافتتاح المشروع، يعيش أبناء قنا حالة من الترقب والفخر، في انتظار أن يصبح الكورنيش أيقونة حضارية جديدة تضاهي كبريات المدن، وواجهة مضيئة تعكس ملامح "قنا الحديثة"، رغم الحملات التشويهية والشائعات التي باتت تُوجه لأي أعمال تنمية وتطوير من ضعاف النفوس.