محافظ الأقصر يعتمد كتابًا دوريًا لتنظيم منظومة الشكاوى الحكومية

الأقصر - محمد محروس:

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، كتابًا دوريًا موجّهًا إلى رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة فحص الشكاوى والرد عليها خلال 48 ساعة، وفي حال كانت الشكاوى تتطلب مددًا قانونية للفحص، لا يجوز أن يتجاوز الرد شهرًا واحدًا من تاريخ تلقي الشكوى، مع عرض أسباب أي تأخير.

ووجه المحافظ بتحديد يوم ثابت بكل مركز ومدينة ومديرية للقاء المواطنين، مع إعداد تقرير شهري يتضمن الشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة بشأنها، وعرض الردود على الشكاوى خلال لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة، في موعد أقصاه صباح يوم الأحد من كل أسبوع، ليتم بحثها قبل اللقاء.

ويُعقد لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة يوم الاثنين من كل أسبوع، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، مع متابعة تنفيذ اللقاءات في مختلف المراكز والمدن والمديريات.

- مواعيد لقاء المواطنين:

- المراكز والمدن:

مركز ومدينة إسنا: الأربعاء

مركز ومدينة أرمنت: الأربعاء

مركز ومدينة القرنة: الأربعاء

مركز ومدينة الطود: الأربعاء

مركز ومدينة البياضية: الأربعاء

مركز ومدينة الزينية: الخميس

مدينة الأقصر: الأحد

- المديريات:

مديرية التضامن الاجتماعي: الأحد

مديرية العمل: الأحد

مديرية التموين: الأربعاء

مديرية الطرق والنقل: الأحد

مديرية التربية والتعليم: الخميس