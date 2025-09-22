"قديم ومتهالك".. انهيار منزل من 3 طوابق في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت منطقة القيسارية بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا بانهيار جزئي في منزل بالمنطقة، وعند مباشرة التحريات تبين أن المنزل قديم ومشيد بالطوب الأحمر والألواح الخشبية والعروق، وكان مأهولًا بالسكان، ويمتلكه المدعو مصطفى أ.، 43 عامًا، صاحب محل.

وأشار مالك المنزل إلى أن سبب الانهيار يعود إلى قدم المنزل وتهالكه، ونفى وجود أي شبهة جنائية.