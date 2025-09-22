إعلان

استجابة لاستغاثة "فيسبوك".. محافظ المنوفية يأمر بإيواء ورعاية "مشرد" (صور)

12:30 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
المنوفية - أحمد الباهي:

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بتسكين مواطن بلا مأوى وتقديم رعاية طبية عاجلة له، وذلك استجابة سريعة لاستغاثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نومه في العراء بمدينة سرس الليان.

وووجّه المحافظ فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالانتقال الفوري إلى مكان المواطن، حيث تم توقيع الكشف الطبي المبدئي عليه وتقديم الدعم النفسي اللازم، قبل نقله وتسكينه بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للكبار بلا مأوى في مدينة منوف.

وأكد أبو ليمون حرصه على توفير حياة كريمة لكافة الفئات الأولى بالرعاية، والتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

