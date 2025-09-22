إعلان

امتد لطابقين.. 5 مصابين في حريق التهم ورشة نجارة بالإسكندرية (صور)

12:03 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 5 أشخاص، إثر اندلاع حريق داخل ورشة نجارة أسفل عقار سكني بمنطقة المراغي، بنطاق حي المنتزه أول، اليوم الأحد، ما أدى إلى امتداد النيران للطابقين الأول والثاني.

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا باندلاع حريق في ورشة نجارة بالدور الأرضي في عقار بشارع كافتريا وادي الملوك وامتداده لعدد من أدوار العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى فصل المرافق عن العقار لتأمينه ومنع تفاقم الوضع.

وأسفر الحريق عن إصابة 5أشخاص بينهم 4 بحالات اختناق رفضوا النقل إلى المستشفى، وحالة بحروق بنسبة 30%، نُقلت إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

