"شوّح للمدير".. تفاصيل أول قرار فصل لطالب مع بداية الدراسة بالقليوبية

كتب - مختار صالح:

لم يكد جرس أول يوم دراسي للعام الجديد يدق في مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميزة للغات بشبرا الخيمة، حتى وقعت واقعة غير متوقعة تحولت سريعًا إلى حديث الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث صدر قرار صارم بالفصل لمدة أسبوع في حق طالب بالصف الأول الثانوي، لمجرد لحظة غضب "شوح فيها بيديه" في وجه مدير المدرسة أمام أعين زملائه.

- بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة صباح الأحد 21 سبتمبر 2025، مباشرة بعد انتهاء طابور الصباح، حينما توجه الطالب "م.م" – بالصف الأول الثانوي – للحديث مع مدير المدرسة أحمد السيد. لكن ما كان يفترض أن يكون حوارًا عابرًا، تحول إلى مشهد أثار استياء الحضور، بعدما تحدث الطالب مع مديره بأسلوب غير لائق، وصل إلى حد "التشويح بيديه" أمام المعلمين وزملائه الطلاب.

المدرسة لم تتهاون في الواقعة، إذ حررت على الفور محضر إثبات حالة، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قرار فصل الطالب لمدة أسبوع، مع استدعاء ولي أمره للحضور ومناقشة السلوك غير المقبول.

- تعليمات وزارة التربية والتعليم

قرار المدرسة تزامن مع تعليمات عاجلة أصدرتها وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التعليمات شددت على:

- منع أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

- الالتزام بلوائح الانضباط المدرسي ولائحة التحفيز التربوي.

- مواجهة سلوكيات مثل التنمر والعنف بوسائل تربوية.

- تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لدعم الطلاب.

وبذلك جاء قرار الفصل في إطار "الانضباط المدرسي" وليس كإجراء عقابي جسدي أو نفسي، ما يعكس توجه الوزارة نحو التعامل مع هذه المواقف بطرق رسمية وقانونية.





