نصائح لطلاب وشكر للمعلمين.. ماذا حدث في جولة محافظ الإسكندرية بالمدارس؟- صور

05:01 م الأحد 21 سبتمبر 2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من المدارس، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

استهل المحافظ جولته بزيارة مدرستي تقسيم الزهور الابتدائية 1 و2 بحي المنتزه ثان، حيث تفقد الفصول الدراسية وحرص على الحديث مع الطلاب والمعلمين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم.

وشدد على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال منذ المراحل التعليمية المبكرة، لاسيما مرحلة رياض الأطفال، قائلًا: "طلاب اليوم هم قادة الغد، وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمواكبة تحديات المستقبل".

وأكد خالد، خلال تفقد مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية على أهمية التحول من الأساليب التقليدية إلى طرق التعليم التفاعلي والتبادلي، عبر تخصيص وقت وإمكانات لتشجيع الحوار المتبادل بين الطلاب والمعلمين، واستحداث أساليب تعليمية حديثة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في مختلف مراحل التعليم بالمحافظة يبلغ نحو مليون ونصف طالب، بالإضافة إلى 84 ألف طالب في التعليم الفني، و46 ألف معلم، إلى جانب 68 ألف من العاملين في الجوانب الإدارية واللوجستية للعملية التعليمية.

وأضاف أن تنشئة هذا العدد الكبير من الطلاب على قيم الولاء والانتماء للوطن تُعد مهمة وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، لتحويلهم إلى طاقة فاعلة تُسهم في بناء المستقبل.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية التعليمية، مثمنًا جهودهم في الارتقاء بجودة التعليم، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تهدف في مصلحة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومديري الإدارات التعليمية.

محافظ الإسكندرية المدارس الإسكندرية الفريق أحمد خالد
إعلان

